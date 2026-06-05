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Путин заявил, что Киев заранее знал о его отсутствии в резиденции при атаке БПЛА

Киев знал, что президент России отсутствовал в своей новгородской резиденции во время атаки беспилотников ВСУ 29 декабря 2025 года. Об сам Владимир Путин заявил на сессии ПМЭФ.

Источник: Life.ru

«Они [Украина] давали нам информацию. И по этому поводу сказали: “Мы знали, что вас там нет, в резиденции” — и так далее. Зачем они так делали, это другой вопрос», — сказал российский лидер.

Атака на резиденцию Владимира Путина на Валдае произошла в ночь на 29 декабря 2025 года. По данным российской стороны, Киев применил 91 беспилотник, однако все цели были уничтожены силами ПВО.

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