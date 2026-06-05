Трамп считает, что переговоры с Ираном идут успешно

«Мы добиваемся большого успеха применительно к Ирану. У них не будет ядерного оружия. Они не в том положении, чтобы иметь ядерное оружие», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время следования в штат Висконсин. Там Трамп примет участие в совещании по вопросам сельского хозяйства.