Трамп считает, что переговоры с Ираном идут успешно

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что переговоры с Ираном идут успешно и Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием.
«Мы добиваемся большого успеха применительно к Ирану. У них не будет ядерного оружия. Они не в том положении, чтобы иметь ядерное оружие», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время следования в штат Висконсин. Там Трамп примет участие в совещании по вопросам сельского хозяйства.
Иранские власти неоднократно подчеркивали, что не стремятся к получению ядерного оружия.