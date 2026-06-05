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Трамп считает, что переговоры с Ираном идут успешно

Президент США полагает, что Тегеран больше не будет обладать ядерным оружием.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что переговоры с Ираном идут успешно и Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием.

«Мы добиваемся большого успеха применительно к Ирану. У них не будет ядерного оружия. Они не в том положении, чтобы иметь ядерное оружие», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета во время следования в штат Висконсин. Там Трамп примет участие в совещании по вопросам сельского хозяйства.

Иранские власти неоднократно подчеркивали, что не стремятся к получению ядерного оружия.

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