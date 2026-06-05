Ушаков не раскрыл имя бизнесмена, общавшегося с Зеленским во время визита в Киев

Во время выступления на полях ПМЭФ-2026 президент РФ Владимир Путин затронул тему контактов с Киевом через представителей деловых кругов. Президент рассказал, что около трех недель назад один из бизнесменов сообщил ему о приглашении в украинскую столицу. Путин посоветовал представителю бизнес-среды поехать в Киев, предупредив, что тот не является ничьим официальным посыльным.