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Ушаков не раскрыл имя бизнесмена, общавшегося с Зеленским во время визита в Киев

Ушаков не стал раскрывать подробности о визите бизнесмена в Киев, о котором говорил Путин на ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента России Юрий Ушаков не стал раскрывать имя российского бизнесмена, который прибыл с визитом в Киев для встречи с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

«Президент что счел возможным сказать — он сказал», — подчеркнул Ушаков, отвечая на просьбу назвать имя бизнесмена.

Во время выступления на полях ПМЭФ-2026 президент РФ Владимир Путин затронул тему контактов с Киевом через представителей деловых кругов. Президент рассказал, что около трех недель назад один из бизнесменов сообщил ему о приглашении в украинскую столицу. Путин посоветовал представителю бизнес-среды поехать в Киев, предупредив, что тот не является ничьим официальным посыльным.

Глава государства также рассказал, что Зеленский передал ему просьбу о личной встрече через этого бизнесмена. Однако Путин напомнил о печальном опыте подобных контактов и договоренностей из прошлого.

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