CNN раскрыл детали: пожар едва не уничтожил новейший авианосец США

После инцидента USS Gerald R. Ford покинул Красное море и был направлен на срочный ремонт сначала на базу на Крите, а затем в Сплит. Позднее корабль вновь вернулся в район операции, а в мае завершил рекордный 11-месячный поход и прибыл на базу в Норфолке. Источники телеканала утверждают, что восстановительные работы займут не менее года, в течение которого авианосец не сможет выполнять оперативные задачи.