CNN раскрыл детали: пожар едва не уничтожил новейший авианосец США

По данным собеседников телеканала, возгорание произошло в марте и продолжалось около 30 часов. Локализация огня осложнилась полным выходом из строя корабельной системы пожаротушения, из-за чего экипажу пришлось бороться с огнем собственными силами. В результате были уничтожены многочисленные жилые и служебные помещения, а двое моряков обратились за медицинской помощью.
Как утверждают источники, последствия инцидента затронули и выполнение боевых задач. Более двух суток палубная авиация не могла подниматься в воздух для участия в операции. Один из членов экипажа признался CNN, что в разгар происшествия опасался потери корабля.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении телеканала, запечатлены выгоревшие отсеки, поврежденные конструкции, обугленные внутренние помещения и деформированные металлические элементы. Из-за разрушений около 600 моряков временно лишились мест для размещения.
Высокопоставленный американский чиновник заявил CNN, что официальные сообщения ВМС США не отражали реального масштаба происшествия. По его словам, причиной такой сдержанности могло стать участие авианосца в операции против Ирана, тогда как пожар фактически сказался на его боевых возможностях.
После инцидента USS Gerald R. Ford покинул Красное море и был направлен на срочный ремонт сначала на базу на Крите, а затем в Сплит. Позднее корабль вновь вернулся в район операции, а в мае завершил рекордный 11-месячный поход и прибыл на базу в Норфолке. Источники телеканала утверждают, что восстановительные работы займут не менее года, в течение которого авианосец не сможет выполнять оперативные задачи.
USS Gerald R. Ford был введен в строй в 2017 году. Стоимость корабля оценивается в 13 миллиардов долларов. Он считается самым современным и технологически оснащенным атомным авианосцем в составе американских ВМС.
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