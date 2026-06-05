Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков рассказал о подготовке к поездке Кушнера и Уиткоффа в Россию

Ушаков: уже ведется подготовка к приезду Кушнера и Уиткоффа в Россию.

Источник: Комсомольская правда

В России уже ведется подготовка к будущему приезду спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского главы Джареда Кушнера. Об этом заявил в беседе с ТАСС помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, российские власти находятся в постоянном контакте с американскими коллегами. Разговор с представителями США не прерывается.

«Я свои контакты не анонсирую, но они есть», — ответил дипломат на вопрос агентства, находится ли РФ на связи с Уиткоффом и Кушнером.

Также он добавил, что в государстве уже ведутся приготовления к встрече с чиновниками из Штатов. Однако Ушаков так и не озвучил точные даты приезда гостей.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что у России есть планы подписать соглашение с США о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской. Как уточнил политик, сейчас проект активно дорабатывается.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше