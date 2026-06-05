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Встреча в Кремле: Путин и Шредер провели секретные переговоры тет-а-тет

В Кремле состоялась закрытая встреча президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

В Кремле состоялась закрытая встреча президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры прошли в конфиденциальном дружеском формате.

«Беседа была дружеская, она велась в формате тет-а-тет, один на один. Подробности я, честно говоря, не знаю», — рассказал Ушаков, отвечая на вопрос агентства РИА Новости о содержании и темах дискуссии между политиками.

Помощник российского лидера подтвердил, что встреча была организована непосредственно в Кремле, однако детали беседы остались закрытыми для прессы.

Герхард Шредер традиционно воспринимается в Москве как авторитетный и прагматичный европейский политик. Ранее в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Владимир Путин публично назвал экс-канцлера Германии человеком, которому можно доверять. Президент подчеркнул огромную роль Шредера в укреплении энергетической безопасности Европы, в частности, в строительстве газопровода «Северный поток» для обеспечения немецкой экономики дешевым российским топливом, отметив, что Шредер всегда руководствовался прежде всего национальными интересами своей страны.

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