Встреча в Кремле: Путин и Шредер провели секретные переговоры тет-а-тет

Герхард Шредер традиционно воспринимается в Москве как авторитетный и прагматичный европейский политик. Ранее в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ Владимир Путин публично назвал экс-канцлера Германии человеком, которому можно доверять. Президент подчеркнул огромную роль Шредера в укреплении энергетической безопасности Европы, в частности, в строительстве газопровода «Северный поток» для обеспечения немецкой экономики дешевым российским топливом, отметив, что Шредер всегда руководствовался прежде всего национальными интересами своей страны.