Путин заявил, что Киев знал о его отсутствии в резиденции во время атаки БПЛА

— Что касается резиденции или, там, парада, это не мое личное дело. Потом они (Украина — прим. «ВМ») давали нам информацию. И по этому поводу сказали: «Мы знали, что вас там нет, в резиденции» — и так далее. Зачем они так делали, это другой вопрос, — приводит слова главы государства РИА Новости.