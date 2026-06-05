Путин заявил, что Киев знал о его отсутствии в резиденции во время атаки БПЛА

Президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона знала о его отсутствии в резиденции на Валдае во время атаки беспилотников в декабре 2025 года. Об этом он сообщил в пятницу, 5 июня, на пленарном заседании ПМЭФ.
— Что касается резиденции или, там, парада, это не мое личное дело. Потом они (Украина — прим. «ВМ») давали нам информацию. И по этому поводу сказали: «Мы знали, что вас там нет, в резиденции» — и так далее. Зачем они так делали, это другой вопрос, — приводит слова главы государства РИА Новости.
29 декабря прошлого года глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Украина ночью попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Тогда дипломат отметил, что Москва после этого не станет выходить из переговорного процесса, однако пересмотрит свою позицию.
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинский президент Владимир Зеленский лично участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и село Хорлы.