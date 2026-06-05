Путин заявил о подтасовке выборов в США и вспомнил Трампа

По словам российского лидера, Трамп не смог сохранить власть после выборов из-за того, что его «надули». Путин отметил, что, по его мнению, при голосовании имела место подтасовка результатов, а также подверг критике систему голосования по почте, заявив, что она не соответствует международным стандартам.