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Путин заявил о подтасовке выборов в США и вспомнил Трампа

Президент России Владимир Путин заявил, что считает выборы президента США 2020 года несправедливыми по отношению к Дональду Трампу.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает выборы президента США 2020 года несправедливыми по отношению к Дональду Трампу. Такое мнение глава государства высказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам российского лидера, Трамп не смог сохранить власть после выборов из-за того, что его «надули». Путин отметил, что, по его мнению, при голосовании имела место подтасовка результатов, а также подверг критике систему голосования по почте, заявив, что она не соответствует международным стандартам.

Глава государства предположил, что развитие международной ситуации могло пойти по иному сценарию, если бы Трамп остался в Белом доме. В частности, Путин выразил уверенность, что в таком случае украинского конфликта могло не произойти.

Президент также допустил, что администрация Трампа могла бы уделить больше внимания поиску дипломатических путей урегулирования разногласий между Россией и Украиной, чем последующее руководство США во главе с Джо Байденом.

Тема отношений Москвы и Вашингтона, а также перспектив урегулирования международных конфликтов стала одной из обсуждаемых на пленарной сессии ПМЭФ-2026, где российский лидер отвечал на вопросы и высказывал оценки ключевых мировых событий.

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