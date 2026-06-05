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Путин встретился с Бегловым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба Кремля. Подробности встречи не уточняются.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба Кремля. Подробности встречи не уточняются.

Предыдущий раз Владимир Путин встречался с Александром Бегловым 26 апреля. Встреча прошла во время визита президента в Петербург.

Сегодня российский президент выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Он прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, сказав, что оно содержит «элементы хамства». Кроме того, Владимир Путин заявил о росте ВВП и промышленного производства и сохранении Россией основ макроэкономической политики.

Подробнее о выступлении Владимира Путина на ПМЭФ — в материале «Ъ».

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