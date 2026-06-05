Путин встретился с Бегловым

Сегодня российский президент выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Он прокомментировал открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского, сказав, что оно содержит «элементы хамства». Кроме того, Владимир Путин заявил о росте ВВП и промышленного производства и сохранении Россией основ макроэкономической политики.