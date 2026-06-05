Лукашенко опроверг, что белорусы агрессоры или соагрессоры

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии XV Республиканского фестиваля национальных культур, который 5 июня стартовал в Гродно, подчеркнул, что белорусы не агрессоры и не соагрессоры.
БелТА пишет: Лукашенко призвал не верить тем, кто навязывает идею, что белорусы «вояки, не мирные люди».
«Мы ни с кем не собираемся воевать — только дружба. Мы не ставим своей целью воевать — мы хотим быть мирными людьми, мы хотим мирно жить», — заявил глава республики.
Президент особо подчеркнул:
«Я хочу, чтобы на западе Беларуси, в Гродно, это твердо усвоили: мы хотим мира, мы несем народам мир. Никакие мы не агрессоры и не соагрессоры».
По словам Лукашенко, Беларусь будет делать все для мира и выступать против войны, которую назвал катастрофой:
«Нам не нужна война. Победить (а мы обязательно победим) мы можем только в мире, в мирном труде».
Об этом же глава республики говорил и на открытии новой облбольницы в Гродно. Александр Лукашенко сказал не отталкивать людей, которые придут за помощью — поляков, литовцев, украинцев, россиян:
«Если мы можем помочь, надо помочь. Это наши соседи — они от бога. Сегодня мы им поможем, завтра они нам помогут. Может быть, не сразу. Может, есть какие-то недопонимания. Может, они нас считают агрессорами. Может, чрезмерно негативно к нам относятся. Давайте это переживем. Мы добрые, порядочные люди».
Еще президент сказал полякам, литовцам и украинцам, что белорусы не хотят с ними воевать.
Также Лукашенко назвал то, что политики бессильны разорвать.
Кроме того, в Гродно глава Беларуси признался, что давно хотел побывать на этом празднике.