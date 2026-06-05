Лукашенко опроверг, что белорусы агрессоры или соагрессоры

«Если мы можем помочь, надо помочь. Это наши соседи — они от бога. Сегодня мы им поможем, завтра они нам помогут. Может быть, не сразу. Может, есть какие-то недопонимания. Может, они нас считают агрессорами. Может, чрезмерно негативно к нам относятся. Давайте это переживем. Мы добрые, порядочные люди».