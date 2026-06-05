«Явная глупость»: эксперт оценил предложение Стубба принять в ЕС 40 стран

Межевич добавил, что даже среди европейских политиков, придерживающихся критической позиции по отношению к России, подобная инициатива могла бы вызвать недоумение. В качестве примера он упомянул главу европейской дипломатии Каю Каллас, предположив, что и в Брюсселе предложение финского президента вряд ли встретило бы однозначную поддержку.