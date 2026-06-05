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«Явная глупость»: эксперт оценил предложение Стубба принять в ЕС 40 стран

Предложение президента Финляндии Александра Стубба увеличить число стран Евросоюза с 27 до 40 вызвало резкую реакцию в России.

Предложение президента Финляндии Александра Стубба увеличить число стран Евросоюза с 27 до 40 вызвало резкую реакцию в России. Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич назвал эту инициативу несерьезной и подверг ее жесткой критике в эфире радио «Комсомольская правда».

Поводом для обсуждения стало заявление финского лидера о возможном расширении объединения за счет ряда государств. Среди стран, которые Стубб упомянул в качестве потенциальных участников ЕС, оказались Великобритания, Турция, Албания, Норвегия, Исландия, Украина, Молдавия, Грузия, государства бывшей Югославии и даже Канада.

По мнению Межевича, подобные предложения не имеют практической основы. Эксперт заявил, что идея включения в Евросоюз таких государств, как Великобритания и Канада, выглядит крайне сомнительно и вряд ли может восприниматься всерьез.

Аналитик также связал высказывание Стубба с его возможной ролью в международных переговорах по украинской тематике. По его оценке, подобные заявления не способствуют укреплению репутации политика как потенциального посредника в сложных дипломатических процессах.

Межевич добавил, что даже среди европейских политиков, придерживающихся критической позиции по отношению к России, подобная инициатива могла бы вызвать недоумение. В качестве примера он упомянул главу европейской дипломатии Каю Каллас, предположив, что и в Брюсселе предложение финского президента вряд ли встретило бы однозначную поддержку.

Ранее Александра Стубба называли одним из возможных представителей Европы для участия в переговорах по украинскому вопросу. Однако сам президент Финляндии в обсуждаемом заявлении сосредоточился на перспективах расширения Евросоюза и будущем европейской интеграции.

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