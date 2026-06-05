Трамп подтвердил готовность США способствовать урегулированию на Украине

«Мы все вовлечены в это. Мы хотим довести это до конца», — сказал господин Трамп журналистам на борту самолета по пути в Висконсин (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). По мнению американского президента, Россия и Украина приближаются к достижению мирного соглашения.