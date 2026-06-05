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Лукашенко раскрыл, чем пугают белорусов на западных границах

Лукашенко сделал заявление о «железных занавесах», которыми пугают белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко на открытии XV Республиканского фестиваля национальных культур, который 5 июня стартовал в Гродно, сделал заявление о «железных занавесах», которыми пугают белорусов. Об этом пишет БелТА.

Руководитель республики назвал столицу Фестиваля национальных культур Гродно «настоящей Меккой для тысяч туристов, в том числе из европейских государств». Еще он вспомнил о ситуации на границе, сказав о «трехметровых заборах, возводимых нашими западными соседями, очередных “железных занавесах”, которыми нас пугают».

В связи с этим Лукашенко добавил:

«Мы не навязываемся, но по-прежнему готовы к цивилизованному диалогу в интересах наших народов».

Еще президент сказал полякам, литовцам и украинцам, что белорусы не хотят с ними воевать. И опроверг, что белорусы агрессоры или соагрессоры.

Также Лукашенко назвал то, что политики бессильны разорвать.

Кроме того, в Гродно глава Беларуси признался, что давно хотел побывать на этом празднике.

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