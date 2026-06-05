Лукашенко раскрыл, чем пугают белорусов на западных границах

Руководитель республики назвал столицу Фестиваля национальных культур Гродно «настоящей Меккой для тысяч туристов, в том числе из европейских государств». Еще он вспомнил о ситуации на границе, сказав о «трехметровых заборах, возводимых нашими западными соседями, очередных “железных занавесах”, которыми нас пугают».