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Песков: США не хотят обсуждать с РФ вопросы не по теме урегулирования на Украине

Песков заявил, что Россия считает неверным подход США из-за отказа от обсуждения тем, не связанных с украинским урегулированием.

Источник: Комсомольская правда

США отказываются обсуждать с Россией вопросы, которые не связаны с темой урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование», — сообщил он в ходе беседы с журналистами.

Песков подчеркнул, что российская сторона считает такой подход Вашингтона неверным и не согласна с решением США.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума высказался о предложениях главы США Дональда Трампа по урегулированию на Украине. Как заявил российский лидер, они могут быть в основе мирных договоренностей.

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