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Про «волшебство» и шайбу Трампу. Видео с яркими цитатами Путина на ПМЭФ

«Ответная шайба» Трампу и ответ Зеленскому: заявления Путина на ПМЭФ На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня прошла пленарная сессия с президентом Владимиром Путиным.

Источник: РБК

«Ответная шайба» Трампу и ответ Зеленскому: заявления Путина на ПМЭФ.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня прошла пленарная сессия с президентом Владимиром Путиным. Он успел пообщаться с официальным делегатом США на форуме — Родни Мимс Куком-младшим, пошутил о солидарности с ним по поводу любви к Петербургу, высказался о письме украинского лидера Владимира Зеленского и потенциальных переговорах с ним, а также высказал мнение о российской экономике и мировой торговле. Самые яркие моменты с главой государства на ПМЭФ-2026 — в видеоподборке РБК.

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