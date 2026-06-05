Про «волшебство» и шайбу Трампу. Видео с яркими цитатами Путина на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня прошла пленарная сессия с президентом Владимиром Путиным. Он успел пообщаться с официальным делегатом США на форуме — Родни Мимс Куком-младшим, пошутил о солидарности с ним по поводу любви к Петербургу, высказался о письме украинского лидера Владимира Зеленского и потенциальных переговорах с ним, а также высказал мнение о российской экономике и мировой торговле. Самые яркие моменты с главой государства на ПМЭФ-2026 — в видеоподборке РБК.