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«Много неформальных контактов»: Кремль раскрыл закулисье переговоров с Киевом

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль не намерен раскрывать личность российского предпринимателя, который в мае посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль не намерен раскрывать личность российского предпринимателя, который в мае посетил Киев для встречи с Владимиром Зеленским. По словам чиновника, данный контакт носил строго конфиденциальный характер.

«Я бы не мог назвать имя, потому что с ним общался президент, и этот бизнесмен докладывал о своих контактах в Киеве именно президенту», — сообщил Ушаков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий запрос.

Помощник президента также допустил, что между Москвой и Киевом в настоящий момент поддерживается целый ряд непубличных каналов связи, скрытых от широкой общественности, передает РИА «Новости». «Я могу представить, что осуществляется много неформальных контактов, о которых мы даже можем не знать», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ публично рассказал о визите представителя российских деловых кругов на Украину. По словам главы государства, вернувшись из Киева, предприниматель доложил, что, отбросив «всякую шелуху», главной целью Зеленского была отчаянная просьба о личной встрече. Путин подчеркнул, что никогда не отказывался от контактов, но не видит смысла в бессодержательных переговорах, которые сведутся к «перекладыванию из пустого в порожнее».

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