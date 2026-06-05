«Много неформальных контактов»: Кремль раскрыл закулисье переговоров с Киевом

Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ публично рассказал о визите представителя российских деловых кругов на Украину. По словам главы государства, вернувшись из Киева, предприниматель доложил, что, отбросив «всякую шелуху», главной целью Зеленского была отчаянная просьба о личной встрече. Путин подчеркнул, что никогда не отказывался от контактов, но не видит смысла в бессодержательных переговорах, которые сведутся к «перекладыванию из пустого в порожнее».