«Знаю, что они введут санкции против меня»: Евродепутат — о последствиях скандальной речи на ПМЭФ

«Я не боюсь, я знаю, что они введут санкции против меня, против меня уже 200 штрафов, они забрали мой иммунитет, они не дают мне выдвигаться на президентские выборы. Но необходимо было направить это послание Владимиру Путину и русским людям. Нам нужен мир, нам нужно сотрудничество. Мы, румыны, не ненавидим кого-либо», — пояснила она в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.