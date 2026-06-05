Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Переговоры России и США идут своим чередом, их ход не осложнился

Диалог между Россией и США продолжается, и утверждения о его осложнении не соответствуют действительности. Об этом на полях ПМЭФ журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Источник: Life.ru

«Он совершенно не осложнился. Диалог по имеющимся каналам ведётся», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что пока этот диалог связан в основном с урегулированием вокруг Украины, и сейчас он поставлен на паузу.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия в перспективе ожидает визит спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По его словам, возможность такой поездки рассматривается, однако конкретные сроки пока не согласованы.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше