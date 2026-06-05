Трамп похвастался «большим успехом» по Ирану

Ранее Дональд Трамп выразил желание лично встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Моджтабой Хаменеи. В интервью газете The New York Post он заявил, что хотел бы переговорить с ним и допускает такую возможность в зависимости от развития ситуации. Конкретные сроки возможных переговоров пока не обсуждаются.