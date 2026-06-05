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Над Москвой сбили тринадцатый дрон

Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Источник: РБК

Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«Системой ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Московские аэропорты Домодедово и Внуково работали в режиме отправки и приема рейсов по согласованию с соответствующими органами.

За 6 часов в регионах России силы ПВО сбили 106 украинских беспилотников. Их перехватили в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также над Черным морем.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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