Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герой России Очир-Горяев погиб в зоне СВО

Герой России, заместитель командира батальона Наран Очир-Горяев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Военнослужащий несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, участвовал в прямой линии с главой государства в декабре 2025 года.

Герой России, заместитель командира батальона Наран Очир-Горяев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Военнослужащий несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным, участвовал в прямой линии с главой государства в декабре 2025 года.

«С первых дней СВО Наран Очир-Горяев находился на передовой. За его плечами — Соледар, освобождение Северска, сложнейшие боевые операции», — написал господин Хасиков в Telegram-канале.

Господин Очир-Горяев родом из города Лагань в Калмыкии. Он отправился на СВО добровольцем осенью 2022 года. Участвовал в операциях по взятию населенных пунктов Донбасса Соледара и Северска. В декабре 2025 года Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Наран Очир-Горяев три раза встречался с президентом. Во время прямой линии 19 декабря 2025 года Владимир Путин задавал военнослужащему вопросы о взятии Северска. Господин Очир-Горяев рассказал, что наиболее сложной задачей было незаметно подойти к городу из-за открытой местности.

Узнать больше по теме
Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше