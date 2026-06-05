Путин назвал трагедией удар по Ирану с потерями среди гражданских

«Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. Мне кажется, что в своё время мы договорились, приняли соответствующее соглашение о иранской ядерной программе и всё находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по-другому сценарию, под другим ключом. Всё привело вот к сегодняшней трагедии — удар по Ирану, там потери в том числе среди гражданского населения», — отметил российский лидер.