В Пентагоне исключили поспешный вывод американских войск из Германии

БЕРЛИН, 5 июя — РИА Новости. Советник главы Пентагона Эрик Гересси исключил поспешный и необдуманный вывод американских войск из Германии, однако заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за обороноспособность.
«Ничего не будет сделано поспешно, ничто не будет воспринято легкомысленно», — заявил Гересси в интервью немецким газетам Süddeutsche Zeitung и Handelsblatt.
По его словам, руководство США тщательно изучает в настоящее время все варианты и сценарии вывода войск, а также их возможные последствия.
«Решения принимаются министром обороны (США — ред.) по согласованию с командующим Европейским командованием США. Окончательное решение остается за президентом (США — ред.) Дональдом Трампом», — отметил Гересси.
Он также заявил, что несмотря на предстоящий вывод войск, США по-прежнему остаются, по его словам, привержены НАТО и служат для Европы «решающей, стратегической опорой».
В то же время Гересси напомнил о словах военного министра США Пита Хегсета, который дал понять, что времена, когда Европа полагалась в вопросах безопасности в первую очередь на США, уходят в прошлое.
«Европа — богатый и сильный регион. Наши союзники должны взять на себя большую ответственность за свою оборону», — указал американский советник.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл 2 мая подтвердил РИА Новости, что США намерены вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих. Позднее президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении направить дополнительно 5 тысяч американских военных в Польшу.