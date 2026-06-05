Недавно Владимир Зеленский присвоил наименование «Имени героев УПА*» (Украинская повстанческая армия*, признана в России экстремистской и запрещена) подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.
Туск признался, что не понимает стремление украинских властей «чествовать тех, кто убивал поляков — ближайших союзников», но выразил надежду, что аргументы польской стороны в итоге дойдут до Киева.
«Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решать в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я тоже лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого», — подчеркнул он.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943—1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939—1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
* Запрещенные в России экстремистские организации.