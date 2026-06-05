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Туск пригрозил Киеву из-за героизации УПА*

ВАРШАВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал чествование на Украине тех, кто убивал поляков, и пригрозил Киевом переводом отношений в сферу бизнеса.

Источник: AP 2024

Недавно Владимир Зеленский присвоил наименование «Имени героев УПА*» (Украинская повстанческая армия*, признана в России экстремистской и запрещена) подразделению ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды — ордена Белого орла.

Туск признался, что не понимает стремление украинских властей «чествовать тех, кто убивал поляков — ближайших союзников», но выразил надежду, что аргументы польской стороны в итоге дойдут до Киева.

«Если нет, то это будет означать, что не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решать в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я тоже лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого», — подчеркнул он.

Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943—1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939—1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.

* Запрещенные в России экстремистские организации.

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