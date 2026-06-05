Трамп раскрыл, кто «будет вовлечен» в урегулирование конфликта на Украине

«Он будет вовлечен, Джей Ди будет вовлечен, все. Мы все будем вовлечены», — ответил он на вопрос, займет ли ведущую роль в переговорах по Украине Рубио, или она останется за спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.