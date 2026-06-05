Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл, кто «будет вовлечен» в урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вместе с госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими представителями Вашингтона готов принимать активное участие в урегулировании украинского конфликта.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вместе с госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими представителями Вашингтона готов принимать активное участие в урегулировании украинского конфликта.

«Он будет вовлечен, Джей Ди будет вовлечен, все. Мы все будем вовлечены», — ответил он на вопрос, займет ли ведущую роль в переговорах по Украине Рубио, или она останется за спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Трамп подчеркнул, что США больше не тратят средства на поддержку Киева. «Они покупают все у нас, вообще-то, по полной цене. А Байден все им отдавал, просто отдавал оружие на сотни миллиардов долларов и все остальное», — сказал американский лидер.

При этом он отметил, что считает неприемлемым продолжение конфликта на Украине.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше