Трамп раскрыл, кто «будет вовлечен» в урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что вместе с госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими представителями Вашингтона готов принимать активное участие в урегулировании украинского конфликта.
«Он будет вовлечен, Джей Ди будет вовлечен, все. Мы все будем вовлечены», — ответил он на вопрос, займет ли ведущую роль в переговорах по Украине Рубио, или она останется за спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.
Трамп подчеркнул, что США больше не тратят средства на поддержку Киева. «Они покупают все у нас, вообще-то, по полной цене. А Байден все им отдавал, просто отдавал оружие на сотни миллиардов долларов и все остальное», — сказал американский лидер.
При этом он отметил, что считает неприемлемым продолжение конфликта на Украине.
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