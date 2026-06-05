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«Несколько страниц хамства»: Ушаков разгромил послание Зеленского

Направленное Владимиру Путину «открытое письмо» Владимира Зеленского оказалось не мирной инициативой, а набором оскорблений и давно отвергнутых Москвой предложений.

Направленное Владимиру Путину «открытое письмо» Владимира Зеленского оказалось не мирной инициативой, а набором оскорблений и давно отвергнутых Москвой предложений. Об этом журналистам на полях ПМЭФ заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», — приводит РИА «Новости» комментарий помощника российского лидера.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал на своем официальном портале обращение к российскому лидеру, в котором призвал к прекращению огня и предложил организовать встречу в третьей стране, например в Швейцарии или Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное послание, отметил, что если у Зеленского действительно есть желание вести конструктивный диалог, он может в любой момент прибыть в Москву для проведения переговоров.

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