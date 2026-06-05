«Несколько страниц хамства»: Ушаков разгромил послание Зеленского

Ранее Владимир Зеленский опубликовал на своем официальном портале обращение к российскому лидеру, в котором призвал к прекращению огня и предложил организовать встречу в третьей стране, например в Швейцарии или Турции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное послание, отметил, что если у Зеленского действительно есть желание вести конструктивный диалог, он может в любой момент прибыть в Москву для проведения переговоров.