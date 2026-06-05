Песков назвал речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ многоплановой

«Главное заключается в том, что Россия уверенно стоит на ногах, встречается с проблемами, переживает эти проблемы, но знает, как их решать и знает, в какую сторону идти. При этом оставаясь открытой для сотрудничества и взаимодействия со всеми странами мира», — сказал Песков в комментарии Первому каналу.