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Песков назвал речь Путина на пленарном заседании ПМЭФ многоплановой

Песков: главное в речи Путина на ПМЭФ то, что Россия уверенно стоит на ногах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия уверенно стоит на ногах и знает, как решать проблемы, с которыми сталкивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал речь президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу многоплановой.

«Главное заключается в том, что Россия уверенно стоит на ногах, встречается с проблемами, переживает эти проблемы, но знает, как их решать и знает, в какую сторону идти. При этом оставаясь открытой для сотрудничества и взаимодействия со всеми странами мира», — сказал Песков в комментарии Первому каналу.

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