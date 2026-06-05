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Мединский назвал письмо Зеленского Путину слабым литературным текстом

Владимир Мединский заявил, что письмо Владимира Зеленского, адресованное Владимиру Путину, является слабым с литературной точки зрения.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что письмо Владимира Зеленского, адресованное главе РФ Владимиру Путину, является слабым с литературной точки зрения. Его слова приводит «Российская газета».

Такую оценку Мединский дал на открытии XII книжного фестиваля «Красная площадь». По его словам, он ознакомился с посланием накануне и не хотел бы комментировать его содержание.

«Я, прочитав это письмо, пришел к печальному выводу», — сказал помощник президента.

Мединский отметил, что шутки для криворожской команды КВН, за которую ранее выступал Зеленский, по его мнению, писали нанятые авторы, а сам Зеленский только озвучивал их.

«Очень литературно слабый текст», — подчеркнул он.

Напомним, 4 июня Зеленский обратился к президенту России в открытом письме. Он предложил ему провести личную встречу. Впоследствии Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече. Он также отметил, что письмо содержит элементы хамства.

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