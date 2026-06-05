Заигрался в Рэмбо: Путин жестко прошелся по письму киевского лидера

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ подробно ответил на письмо Владимира Зеленского и объяснил, почему сейчас не видит смысла в личной встрече. В своем выступлении он затронул тему выборов на Украине, анкориджских договоренностей, роли США и Европы как возможных гарантов, а также рассказал о непубличной просьбе Зеленского о встрече через российского бизнесмена.
«Главное — не возраст, а дееспособность и работоспособность».
Путин сообщил, что автор письма упомянул его возраст. Комментируя это, российский лидер отметил, что возраст важен, но не является главным критерием для политического деятеля.
«Это на самом деле, безусловно, важно, но главное-то не возраст, главное — дееспособность и работоспособность», — заявил Путин.
По его словам, в мировой политике есть руководители старше него, которые продолжают активно выполнять свои функции. Президент подчеркнул, что оценка их действий может быть разной, но сам факт работы зависит не только от возраста.
Путин посоветовал Зеленскому не бояться идти на выборы.
Еще одной темой письма, по словам Путина, стало время пребывания у власти на выборных должностях. Российский лидер назвал этот вопрос важным, но заявил, что политик должен действовать в рамках конституции.
«На выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках Основного закона», — сказал Путин.
Он добавил, что удержание власти вне рамок конституции является узурпацией и уголовным преступлением. По словам президента РФ, на Украине ранее говорили о скорых выборах, но затем эта тема «замолкла».
Трамп «воспитывал» Зеленского.
Путин также обратил внимание на слова из письма о том, что Украине, по мнению его автора, не следует опираться на договоренности, достигнутые в Анкоридже, а гарантов возможных соглашений нужно искать в Европе.
Российский президент заявил, что ему непонятно, почему в таком случае Киев хочет получать оружие от США, но не хочет видеть американскую администрацию и Дональда Трампа в качестве гарантов.
После этого Путин вспомнил публичный эпизод с участием Трампа и Зеленского.
«Мы все видели, как Дональд Трамп на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете? Давать все время “Рэмбо: Первую кровь”, конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. И что касается манер: в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу — она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать. Надо продолжат», — сказал Путин.
Зеленский просил о встрече с Путиным через российского бизнесмена.
Путин также заявил, что после публичного обсуждения письма считает возможным рассказать о деталях, которые ранее не раскрывались. По его словам, около трех недель назад один из представителей российских бизнес-кругов сообщил ему, что его приглашают в Киев.
Президент подчеркнул, что не мог уполномочить этого человека на переговоры, поскольку такими вопросами должны заниматься профильные структуры — МИД, Минобороны и другие ведомства.
По словам Путина, бизнесмен все же поехал в Киев, встретился там с Зеленским, а после возвращения рассказал, что украинский лидер просил о встрече.
«Я говорю: “Я никогда не отказывался”. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее переливать — я знаю, я проходил это», — заявил Путин.
Президент напомнил о Минских соглашениях, которые, по его словам, позднее были названы западными лидерами способом выиграть время для перевооружения Украины.
«Ну зачем нам такие соглашения?» — сказал он.
После просьб о встрече Украина убила детей в Старобельске.
Путин заявил, что Москва не выступает против переговоров как таковых, но считает, что личная встреча должна иметь смысл и опираться на подготовленные решения.
По его словам, уже после передачи просьбы о встрече украинские войска нанесли удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети и подростки.
«Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой», — заявил Путин.
Президент рассказал, что после этого позвонил бизнесмену, который ездил в Киев, и спросил, как сочетаются просьбы о встрече с такими действиями. По словам Путина, тот ответил, что объяснений у него нет.
Хамское письмо говорит о нежелании Киева идти на переговоры.
Путин назвал письмо Зеленского документом «с элементами хамства» и поставил вопрос, является ли это попыткой создать условия для переговоров или, наоборот, сделать личные встречи невозможными.
«Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», — сказал российский президент.
По словам Путина, украинской стороне нужна встреча прежде всего для того, чтобы остановить наступление российских войск. Россия же, как подчеркнул он, заинтересована не во временных договоренностях, а в решениях на долгосрочную историческую перспективу.
«Нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу», — заявил Путин.
На письмо Зеленского ответят российские бойцы на поле боя.
В завершение Путин заявил, что обращаться нужно не к «авторам этого письма» и не к «любителям эпистолярного жанра», а к российским бойцам на линии боевого соприкосновения.
«Вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!» — сказал президент.
После этого модератор пленарной сессии Гита Мохан уточнила, означает ли сказанное, что Путин не встретится с автором письма.
«Пока не вижу смысла», — ответил президент России.