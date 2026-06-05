Заигрался в Рэмбо: Путин жестко прошелся по письму киевского лидера

«Мы все видели, как Дональд Трамп на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете? Давать все время “Рэмбо: Первую кровь”, конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. И что касается манер: в целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу — она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать. Надо продолжат», — сказал Путин.