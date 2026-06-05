Песков заявил о готовности России сохранить отношения с Арменией

Ранее президент России Владимир Путин пообещал сохранить нормальные отношения с Арменией, вне зависимости от того, по какому пути она пойдет. При этом он подчеркнул, что Россия просит Армению как можно быстрее определиться с дальнейшим внешнеэкономическим курсом в связи с принятым законом о начале процесса вступления в Евросоюз.