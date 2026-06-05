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Песков заявил о готовности России сохранить отношения с Арменией

Россия готова сохранить конструктивные отношения с Арменией, если премьер-министр Армении Никол Пашинян выиграет выборы 7 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков".

Источник: РБК

Россия готова сохранить конструктивные отношения с Арменией, если премьер-министр Армении Никол Пашинян выиграет выборы 7 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков".

«Для нас важна Армения как страна, с которой нас связывает многовековая история. И, конечно, для нас важно, чтобы Армения хотела быть нашим другом», — заявил Песков (цитата по «Интерфакс»).

Песков также назвал выбор Армении между ЕС и ЕАЭС искусственно созданным. По его словам, Армения уже длительное время де-факто не участвует в работе ОДКБ. При этом в Кремле считают, что участие в ЕАЭС для республики выгоднее.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал сохранить нормальные отношения с Арменией, вне зависимости от того, по какому пути она пойдет. При этом он подчеркнул, что Россия просит Армению как можно быстрее определиться с дальнейшим внешнеэкономическим курсом в связи с принятым законом о начале процесса вступления в Евросоюз.

В начале 2025 года армянский парламент утвердил законопроект о евроинтеграции. В ответ на это Москва настоятельно рекомендовала Еревану выбрать между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), предупредив о возможном пересмотре соглашений по поставкам энергоресурсов. В МИД Армении подчеркнули, что Россия остается надежным партнером, связанной с Арменией «многочисленными узами».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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