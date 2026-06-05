Часть города Сумы осталась без света

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Часть жителей города Сумы на севере Украины осталась без электричества. Об этом сообщило местное издание «Общественное».
Подробности не приводятся.
В Сумской области действует режим воздушной тревоги.
В Сумской области действует режим воздушной тревоги.
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Часть жителей города Сумы на севере Украины осталась без электричества. Об этом сообщило местное издание «Общественное».
Подробности не приводятся.
В Сумской области действует режим воздушной тревоги.