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Часть города Сумы осталась без света

В Сумской области действует режим воздушной тревоги.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Часть жителей города Сумы на севере Украины осталась без электричества. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Подробности не приводятся.

В Сумской области действует режим воздушной тревоги.