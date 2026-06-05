В блоке «Сильная Армения» считают, что Пашинян попытается сорвать передачу власти

«Власть получила данные последних опросов. Согласно последним опросам, даже по самым пессимистическим оценкам они уходят [от власти], Пашинян уходит, и по этой причине могут попытаться украсть выборы у народа. Мы должны быть внимательны, уважаемые граждане. Это очень важный момент. Эта сила, эта власть уходит и постарается технически воспрепятствовать демократии в нашей стране , — сказал он в интервью Shant TV. — Надеюсь, эти слухи ошибочны, они будут опровергнуты и мы пойдем на смену власти путем мирных выборов».