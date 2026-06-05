В блоке «Сильная Армения» считают, что Пашинян попытается сорвать передачу власти

ЕРЕВАН, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Никол Пашинян может попытаться сорвать мирную передачу власти в республике после выборов, гражданам необходимо проявлять бдительность. Об этом заявил член правления партии «Сильная Армения» и племянник лидера партии Нарек Карапетян.
«Власть получила данные последних опросов. Согласно последним опросам, даже по самым пессимистическим оценкам они уходят [от власти], Пашинян уходит, и по этой причине могут попытаться украсть выборы у народа. Мы должны быть внимательны, уважаемые граждане. Это очень важный момент. Эта сила, эта власть уходит и постарается технически воспрепятствовать демократии в нашей стране , — сказал он в интервью Shant TV. — Надеюсь, эти слухи ошибочны, они будут опровергнуты и мы пойдем на смену власти путем мирных выборов».
Карапетян выразил надежду, что власти не пересекут эту красную черту, даже если проигрывают, потому что это станет прецедентом для всех последующих властей.
Прозападная партия «Республика» Арама Саркисяна 5 июня подала в ЦИК Армении заявление с просьбой признать блок утратившим регистрацию. К этому ранее в эфире Общественного телевидения Армении призвал Пашинян, возглавляющий список кандидатов в депутаты от правящей партии «Гражданский договор».
Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В выборах принимают участие 18 политических сил — 16 партий и 2 партийных блока. В выборах примут участие в том числе партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном, а также блоки «Армения» («Айастан») во главе с Робертом Кочаряном и «Сильная Армения» во главе с Карапетяном. В учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном блок «Сильная Армения» вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».