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Путин провел в Кремле встречу с Герхардом Шредером

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Встреча прошла тет-а-тет, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Встреча прошла тет-а-тет, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Беседа была дружеская, она была в формате тет-а-тет, один на один. Подробностей я, честно говоря, не знаю», — сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

9 мая Владимир Путин заявил, что считает Герхарда Шредера наиболее подходящей кандидатурой для участия в потенциальных переговорах с Россией от Евросоюза. Правительство ФРГ и глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергли идею. По информации источников Die Zeit, власти Германии последние несколько недель готовятся к возможным переговорам с Россией.

О поиске переговорщика с Россией от ЕС — в материале «Ъ» «Кандидат на расстрельную должность».

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