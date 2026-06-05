Лукашенко назвал благом получение белорусского гражданства для украинцев

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Получение белорусского гражданства является благом для украинцев. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В ходе церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы глава государства напомнил о своем решении ввести безвизовый режим для граждан ряда европейских стран. «Уже больше миллиона приехало. Украинцы приехали и живут здесь. Для них благо — получить наше гражданство. Мы никого не обижаем, мы готовы помогать. Если у нас лишняя копейка есть, мы за свои деньги поможем полякам, литовцам и украинцам. Если этих денег нет, то надо с ними договариваться, как оплатить ту или иную помощь. Благотворительностью мы не всегда будем заниматься», — сказал лидер страны. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко также призвал врачей оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. «К вам сюда богатые поляки и литовцы не поедут. К вам поедут такие бедолаги, как мы с вами. Приедут простые люди. Ну, а как им не помочь?» — добавил президент.
С 19 июля 2024 года в Белоруссии действует безвизовый порядок въезда для граждан 38 европейских государств через наземные пункты пропуска. Изначально данный режим был веден с 15 апреля 2022 года только для жителей Латвии, Литвы и Польши. Позже этот список пополнили еще 35 европейских стран.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко решил продлить безвизовый въезд для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2026 года.