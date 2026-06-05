Лукашенко назвал благом получение белорусского гражданства для украинцев

В ходе церемонии открытия Гродненской областной клинической больницы глава государства напомнил о своем решении ввести безвизовый режим для граждан ряда европейских стран. «Уже больше миллиона приехало. Украинцы приехали и живут здесь. Для них благо — получить наше гражданство. Мы никого не обижаем, мы готовы помогать. Если у нас лишняя копейка есть, мы за свои деньги поможем полякам, литовцам и украинцам. Если этих денег нет, то надо с ними договариваться, как оплатить ту или иную помощь. Благотворительностью мы не всегда будем заниматься», — сказал лидер страны. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул первого».