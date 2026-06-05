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Ушаков: Украина из-за Ирана уходит для США на второй план

Вопрос, почему США обостряют риторику в отношении России, следует задать Вашингтону, отметил помощник президента России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Вопрос, почему США обостряют риторику в отношении России, следует задать Вашингтону. Возможно, это связано с большим вниманием США к иранскому кризису, нежели украинскому, заявил журналистам на полях ПМЭФ помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент ТАСС.

«Надо американцев спросить, почему, — ответил он на соответствующий вопрос. — Может, американцы заняты больше иранским кризисом, наши украинские дела отходят на второй план».

США могут таким образом отходить «от этого большего для нас и меньшего для них вопроса», добавил дипломат.

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