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СБ ООН проведет заседание по Украине 8 июня

Заседание пройдет по теме «Поддержание мира и безопасности Украины».

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 8 июня проведет заседание по Украине. Об этом свидетельствует график мероприятий всемирной организации.

Заседание пройдет по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» и станет 10166-м заседанием Совета Безопасности ООН.

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