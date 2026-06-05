СБ ООН проведет заседание по Украине 8 июня

ООН, 5 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 8 июня проведет заседание по Украине. Об этом свидетельствует график мероприятий всемирной организации.
Заседание пройдет по теме «Поддержание мира и безопасности Украины» и станет 10166-м заседанием Совета Безопасности ООН.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше