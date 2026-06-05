В Харькове произошел взрыв

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Взрыв снова произошел в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
Других подробностей не приводится. Днем также сообщалось о взрывах в городе.
В Харьковской области действует воздушная тревога.
В Харьковской области действует воздушная тревога.
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Взрыв снова произошел в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
Других подробностей не приводится. Днем также сообщалось о взрывах в городе.
В Харьковской области действует воздушная тревога.