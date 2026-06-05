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Песков ответил на вопрос о строительстве тоннеля под Беринговым проливом

Песков заявил, не знает деталей проекта по строительству «тоннеля Путина-Трампа».

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает детальной информацией о проекте строительства тоннеля под Беринговым проливом.

«Я ничего об этом не знаю, честно говоря. То есть это для меня такая же новость, как для вас», — заявил Песков в ходе общения с журналистами.

Напомним, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал подписание соглашения по проекту «тоннеля Путина-Трампа», который будет залегать под Беринговым проливом.

Дмитриев выразил уверенность, что проект будет реализован и станет одним из крупнейших совместных инфраструктурных разработок России и США.

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