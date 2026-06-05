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«Демоны прошлого»: Туск впал в ярость от выходок Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резкой критикой в адрес украинских властей за прославление лиц, причастных к массовым убийствам польского населения в годы Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резкой критикой в адрес украинских властей за прославление лиц, причастных к массовым убийствам польского населения в годы Второй мировой войны. Польский премьер предупредил Киев о готовности Варшавы полностью пересмотреть формат двусторонних отношений и перевести их в сугубо прагматичное русло.

Поводом для жесткой реакции послужило решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА»* (признана экстремистской и запрещена в РФ). В ответ на этот шаг президент Польши Кароль Навроцкий уже инициировал процедуру лишения Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.

«Если аргументы польской стороны не дойдут до Киева, то это будет означать, что не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решать в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я тоже лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого», — подчеркнул Туск, добавив, что не понимает стремления украинского руководства чествовать тех, кто убивал поляков.

* — Организация признанна в России экстремистской и запрещена.

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