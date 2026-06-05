«Демоны прошлого»: Туск впал в ярость от выходок Зеленского

«Если аргументы польской стороны не дойдут до Киева, то это будет означать, что не эмпатия, а только жесткий бизнес будет решать в наших отношениях. Жаль, ибо мы много инвестировали, и я тоже лично, в то, чтобы удалось победить демонов прошлого», — подчеркнул Туск, добавив, что не понимает стремления украинского руководства чествовать тех, кто убивал поляков.