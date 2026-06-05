«Остановить то, что наделали»: Махачев заявил о готовности идти во власть

За годы спортивной карьеры Махачев неоднократно подчеркивал свою связь с Дагестаном и участие в общественной жизни региона. В новом интервью он дал понять, что в перспективе готов рассматривать деятельность не только в спорте, но и в сферах, связанных с развитием республики.