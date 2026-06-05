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«Остановить то, что наделали»: Махачев заявил о готовности идти во власть

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что не исключает для себя работу в органах власти Дагестана.

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что не исключает для себя работу в органах власти Дагестана. По его словам, он мог бы быть полезен в сфере строительства и градостроительного контроля.

В интервью журналисту Мураду ЛяРиба спортсмен отметил, что не рассматривает должности, требующие специальной экономической подготовки. При этом Махачев подчеркнул, что в строительной отрасли видит возможность повлиять на ситуацию и навести порядок.

Боец связал свои рассуждения с проблемами, которые проявились после сильных дождей в республике. В конце марта и начале апреля паводки привели к подтоплению жилых домов и дорожной инфраструктуры. Как выяснилось, одной из причин последствий стала застройка территорий вблизи русла реки Тарнаирка.

По словам спортсмена, именно подобные ситуации заставляют задуматься о необходимости более строгого контроля в сфере строительства. Он заявил о желании предотвратить повторение подобных проблем в будущем.

Сейчас 34-летний Махачев остается одним из самых титулованных российских бойцов смешанных единоборств. Он является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, а также рекордсменом по числу защит титула в легком дивизионе. На его счету 28 побед в 29 профессиональных поединках.

За годы спортивной карьеры Махачев неоднократно подчеркивал свою связь с Дагестаном и участие в общественной жизни региона. В новом интервью он дал понять, что в перспективе готов рассматривать деятельность не только в спорте, но и в сферах, связанных с развитием республики.

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