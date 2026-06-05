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Слуцкий: Путин «уложил Зеленского на лопатки» вместе с его спонсорами

Президент России в ответ на «элементы хамства укрофюрера» и требования личной встречи заявил, что не видит пока смысла в этом, отметил лидер ЛДПР.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уложил Владимира Зеленского «на лопатки» вместе с его «европейскими пиар-спонсорами открытого письма». Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в ответ на обращенное к нему письмо Зеленского заявил, что «пока не видит смысла» в личной встрече.

«Путин уложил Зеленского “на лопатки”. Вместе с его европейскими пиар-спонсорами “открытого письма”. Президент России в ответ на “элементы хамства” укрофюрера и требования личной встречи заявил, что не видит пока смысла в этом», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

По мнению депутата, с трибуны ПМЭФ российский лидер снова расставил акценты и приоритеты в урегулировании украинского конфликта — освобождение регионов Донбасса и денацификация Украины. Слуцкий указал, что Россия не отказывается от переговоров, однако не допустит террора в отношении мирных людей.

«Мощно и исчерпывающе! Зеленский в очередной раз перешел границы со своей “бумажкой”, как назвал его письмо Владимир Путин», — отметил Слуцкий. По его словам, Зеленский в очередной раз «давал цирковое представление избранной публике в европейских столицах, чтобы заслужить одобрение из Брюсселя или с Елисейских полей».

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