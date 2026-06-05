Слуцкий: Путин «уложил Зеленского на лопатки» вместе с его спонсорами

«Мощно и исчерпывающе! Зеленский в очередной раз перешел границы со своей “бумажкой”, как назвал его письмо Владимир Путин», — отметил Слуцкий. По его словам, Зеленский в очередной раз «давал цирковое представление избранной публике в европейских столицах, чтобы заслужить одобрение из Брюсселя или с Елисейских полей».