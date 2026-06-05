Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подтвердил участие всей администрации в урегулировании на Украине

Дональд Трамп сообщил, что он лично и его ключевые советники займутся урегулированием ситуации на Украине. Американский лидер пояснил, что прежняя политика Байдена по передаче оружия на сотни миллиардов долларов завершена.

Источник: Reuters

Президент США Трамп сообщил о своей готовности совместно с госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими официальными лицами принимать активное участие в урегулировании конфликта на Украине.

«Он будет вовлечен, Джей Ди будет вовлечен, все. Все мы будем вовлечены», — заявил он, отвечая на вопрос о том, займет ли Рубио ведущую роль в переговорах или она останется за спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Трамп отметил, что США более не выделяют средств на поддержку Киева. «Они покупают все у нас по полной цене. А Байден все им отдавал, просто отдавал оружие на сотни миллиардов долларов и все остальное», — пояснил он.

Кроме того, президент указал, что считает продолжение конфликта на Украине неприемлемым.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше