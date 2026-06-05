Трамп подтвердил участие всей администрации в урегулировании на Украине

«Он будет вовлечен, Джей Ди будет вовлечен, все. Все мы будем вовлечены», — заявил он, отвечая на вопрос о том, займет ли Рубио ведущую роль в переговорах или она останется за спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.