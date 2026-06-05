Трамп подтвердил участие всей администрации в урегулировании на Украине

Президент США Трамп сообщил о своей готовности совместно с госсекретарем Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и другими официальными лицами принимать активное участие в урегулировании конфликта на Украине.
«Он будет вовлечен, Джей Ди будет вовлечен, все. Все мы будем вовлечены», — заявил он, отвечая на вопрос о том, займет ли Рубио ведущую роль в переговорах или она останется за спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.
Трамп отметил, что США более не выделяют средств на поддержку Киева. «Они покупают все у нас по полной цене. А Байден все им отдавал, просто отдавал оружие на сотни миллиардов долларов и все остальное», — пояснил он.
Кроме того, президент указал, что считает продолжение конфликта на Украине неприемлемым.