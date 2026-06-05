«Уложил на лопатки»: в Госдуме оценили ответ Путина Зеленскому

«Зеленский в очередной раз перешел границы со своей “бумажкой”, как назвал его письмо Владимир Путин. Не о мире радел главарь необандеровцев. Скорее, в очередной раз давал цирковое представление избранной публике в европейских столицах, чтобы заслужить одобрение из Брюсселя или с Елисейских полей», — добавил депутат, отметив, что цели спецоперации — освобождение Донбасса и денацификация — будут выполнены.