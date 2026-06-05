Air and Space Forces Magazine: Иран вывел из строя центр ВВС США в Катаре

Ссылаясь на неназванное американское должностное лицо высокого ранга и другие источники, осведомленные о результатах ударов Ирана, журнал подчеркнул, что этот командный пункт «получил серьезный ущерб». Он подвергся «прямым попаданиям многочисленных иранских ракет», говорится в статье. В ней уточняется, что это произошло «в первые недели» войны США и Израиля с Ираном. Этот командный центр теперь невозможно эксплуатировать, пишет журнал. Утверждается, что в ходе этих иранских бомбардировок объект не использовался ВС США и потерь среди их личного состава не было. Персонал центра был заблаговременно переброшен на авиабазу Шоу в штате Южная Каролина, с которой и велось оперативное управление американской воздушной кампанией против Ирана.
Центр на базе Эль-Удейд находится в подчинении командующего ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Этот командный пункт активно использовался Пентагоном в ходе операций в Афганистане, Ираке, Сирии и Йемене. Прямая линия связи была проложена между ним и ВС РФ на базе Хмеймим в Сирии. Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии был подписан Россией и США 20 октября 2015 года.
По свидетельству Air and Space Forces Magazine, близость к Ирану и уязвимость центра поставили вопросы о том, следует или нет его восстанавливать. До настоящего времени не было сведений о том, что Ирану удалось фактически уничтожить этот американский командный пункт.