Air and Space Forces Magazine: Иран вывел из строя центр ВВС США в Катаре

Ссылаясь на неназванное американское должностное лицо высокого ранга и другие источники, осведомленные о результатах ударов Ирана, журнал подчеркнул, что этот командный пункт «получил серьезный ущерб». Он подвергся «прямым попаданиям многочисленных иранских ракет», говорится в статье. В ней уточняется, что это произошло «в первые недели» войны США и Израиля с Ираном. Этот командный центр теперь невозможно эксплуатировать, пишет журнал. Утверждается, что в ходе этих иранских бомбардировок объект не использовался ВС США и потерь среди их личного состава не было. Персонал центра был заблаговременно переброшен на авиабазу Шоу в штате Южная Каролина, с которой и велось оперативное управление американской воздушной кампанией против Ирана.