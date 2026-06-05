«Несмотря на то, что на глобальном уровне установился новый порядок… новая политическая и экономическая парадигма, Европа продолжает отставать, погрязнув в упадке не только в экономическом, но и в политическом плане. Я считаю, что президент Путин, возможно, в последний раз призывает старый континент увидеть реальность и понять, что он может быть партнером в этом многополярном мире, но уже не в рамках однополярной, гегемонистской и глобалистской логики, которую они хотят и надеются продолжать поддерживать из Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина», — сказал Ламеса.