Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин на ПМЭФ призвал ЕС увидеть реальность, считает эксперт

Эксперт Ламеса: Путин на ПМЭФ призвал ЕС понять, что в мире новый порядок.

Источник: © РИА Новости

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал Европу увидеть реальность и понять, что она может быть партнером, но только в условиях многополярного мира, такое мнение высказал РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.

Глава государства в пятницу принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Несмотря на то, что на глобальном уровне установился новый порядок… новая политическая и экономическая парадигма, Европа продолжает отставать, погрязнув в упадке не только в экономическом, но и в политическом плане. Я считаю, что президент Путин, возможно, в последний раз призывает старый континент увидеть реальность и понять, что он может быть партнером в этом многополярном мире, но уже не в рамках однополярной, гегемонистской и глобалистской логики, которую они хотят и надеются продолжать поддерживать из Брюсселя, Лондона, Парижа и Берлина», — сказал Ламеса.

Он отметил, что Путин дал краткий и ясный обзор экономической ситуации не только в России, но и в мире, уделяя особое внимание странам БРИКС.

Эта группа стран, возглавляемая Россией и Китаем, наряду с другими партнерами, продемонстрировала впечатляющий рост своей доли в мировом ВВП и значительно опередила «Большую семерку» — другую группу, которая когда-то лидировала в мировой экономике, считает эксперт.

«Этот сдвиг лишь подтверждает прогнозы некоторых аналитиков о том, что будущее глобального развития будет сосредоточено в Евразии. Это глобальное экономическое лидерство, несомненно, будет обеспечиваться Китаем, наряду с Россией и другими партнерами в регионе, обладающими огромным потенциалом роста и развития», — отметил Ламеса.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.