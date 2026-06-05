Axios: Уиткофф и Кушнер посетили ядерную лабораторию США в рамках переговоров с Ираном

Согласно изложенным в статье сведениям, Уиткофф и Кушнер встретились в Ок-Ридже в том числе со специалистами-атомщиками, которые ранее уже принимали участие в переговорах с Ираном в Омане. Консультации прошли с ключевыми американскими экспертами в ядерной области, «которые знают, как осуществить технически то, что будет охватывать договоренность с Ираном», отметил официальный представитель США.