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Axios: Уиткофф и Кушнер посетили ядерную лабораторию США в рамках переговоров с Ираном

Это знак того, что переговоры находятся на очень серьезном этапе, сообщает портал.

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Спецпосланник ГЛАВЫ Белого дома по миротворческим миссиям Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели 4 июня консультации в ядерной Национальной лаборатории в Ок-Ридже (штат Теннесси) в рамках переговоров с Ираном. Об этом сообщил портал Axios.

«Встреча в Ок-Ридже не означает, что сделка [между Вашингтоном и Тегераном] состоится. Однако это знак того, что переговоры находятся на очень серьезном этапе, и есть хороший шанс добиться успеха, и мы хотим быть готовы», — сказал изданию неназванный американский чиновник.

Согласно изложенным в статье сведениям, Уиткофф и Кушнер встретились в Ок-Ридже в том числе со специалистами-атомщиками, которые ранее уже принимали участие в переговорах с Ираном в Омане. Консультации прошли с ключевыми американскими экспертами в ядерной области, «которые знают, как осуществить технически то, что будет охватывать договоренность с Ираном», отметил официальный представитель США.

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