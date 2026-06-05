В ЕС назвали категорию украинцев, которая может лишиться убежища

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти заявил о росте усталости от украинских беженцев в странах ЕС. Он отметил усиление антиукраинских настроений и обсуждение прекращения чрезвычайных мер поддержки. Европейский союз продлил временную защиту для украинцев до марта 2027 года, но часть стран уже переводит беженцев на другие виды ВНЖ с более строгими условиями. Некоторые государства также сокращают помощь с жильём и социальными выплатами.