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Сигнал Западу: Путин вернул в повестку договоренности с Трампом

Президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности Москвы к мирному урегулированию украинского конфликта на основе компромиссов, о которых ранее шла речь во время его встречи с Дональд Трамп в Анкоридже.

Президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности Москвы к мирному урегулированию украинского конфликта на основе компромиссов, о которых ранее шла речь во время его встречи с Дональд Трамп в Анкоридже. Об этом пишет издание «Регнум».

Как отмечает издание, во время встречи с руководителями международных информационных агентств российский лидер несколько раз возвращался к теме достигнутых тогда договоренностей. По его словам, Россия согласилась на определенные уступки и сохраняет приверженность этим подходам.

Путин подчеркнул, что дальнейшее продвижение к мирному соглашению зависит от позиции украинской стороны. По его оценке, согласие Киева с обозначенными компромиссами позволило бы ускорить завершение конфликта и перейти к подписанию соответствующих документов.

Глава государства также указал, что одним из ключевых вопросов остается ситуация в Донбассе. По его словам, часть территории ДНР по-прежнему находится под контролем украинских войск, а без решения этой проблемы заключение мирного соглашения невозможно.

Отдельно президент высказался о роли западных государств. По его мнению, адресатом его заявлений является не только Киев, но и страны Запада, способные влиять на украинское руководство. При этом он отметил, что США и европейские государства пока не готовы оказывать подобное давление.

Кроме того, Путин заявил, что российские войска продолжают наступательные действия по всей линии фронта, а государство располагает необходимыми ресурсами для обеспечения армии. В качестве одного из важнейших факторов достижения поставленных целей он назвал поддержку общества, патриотизм и волю граждан страны.

По данным «Регнума», тема договоренностей, достигнутых в Анкоридже, стала одной из центральных в выступлении президента. Российский лидер дал понять, что считает этот формат возможной основой для дальнейшего обсуждения путей урегулирования конфликта.

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