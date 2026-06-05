Лукашенко назвал Белоруссию союзницей России

«Пройдет время, я когда-нибудь вам расскажу, как все начиналось. Мы не хотим этого (воевать — прим. ТАСС). С американцами я разговариваю. Мы союзники России. И помните: как бы вы на западе [Белоруссии] далеко не были, если бы у нас не было добрых, тесных отношений с нашей Россией, а она нам не чужая, нам трудно было бы это делать (речь о строительстве больницы — прим. ТАСС)», — сказал он. Соответствующий видеофрагмент опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».