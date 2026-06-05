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Ушаков: США с нюансами продолжают по Украине линию Байдена

Соединённые Штаты, пусть и с нюансами, но придерживаются по Украине той линии, что начал с самого начала конфликта экс-президент Джо Байден. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Соединённые Штаты, пусть и с нюансами, но придерживаются по Украине той линии, что начал с самого начала конфликта экс-президент Джо Байден. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, подход на поддержку Киева был у Вашингтона «с самого начала конфликта», а последние заявления лишь подтверждают «продолжение линии Байдена».

«Но с некоторыми, я бы сказал, нюансами», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США и так слишком запустили двусторонние отношения.

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